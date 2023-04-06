Путин, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях, – ISW

Президент РФ Владимир Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" на временно оккупированных территориях может создавать условия для дальнейших репрессий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 5 апреля.

Как отмечают аналитики, Путин обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на неподконтрольных ей территориях и отметил недавние "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на захватчиков. Потому российский диктатор заявил о необходимости усиления "правоохранительных" операций и призвал к активизации участия в них местных граждан Украины. Таким образом, он открыто поощряет коллаборантов и информаторов на оккупированных территориях.

При этом диктатор заявил, что усилия РФ по консолидации контроля за этими территориями являются вопросом внутренней безопасности и верховенства права.

В ISW указывают, что Путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для последующих репрессий, в частности, на оккупированных территориях, используя подобные формулировки.

Другие ключевые выводы ISW за 5 апреля: