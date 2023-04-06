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Путин, вероятно, создает условия для дальнейших репрессий на оккупированных территориях, – ISW
Президент РФ Владимир Путин под эгидой борьбы с "террористическими атаками" на временно оккупированных территориях может создавать условия для дальнейших репрессий. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) по итогам 5 апреля.
Как отмечают аналитики, Путин обвинил Украину в угрозе гражданскому населению на неподконтрольных ей территориях и отметил недавние "террористические атаки" против оккупационных чиновников и правоохранительных органов, имея в виду нападения украинских партизан на захватчиков. Потому российский диктатор заявил о необходимости усиления "правоохранительных" операций и призвал к активизации участия в них местных граждан Украины. Таким образом, он открыто поощряет коллаборантов и информаторов на оккупированных территориях.
При этом диктатор заявил, что усилия РФ по консолидации контроля за этими территориями являются вопросом внутренней безопасности и верховенства права.
В ISW указывают, что Путин использовал понятие "терроризм" и угрозы внутренней безопасности России для оправдания внутренних репрессий и, вероятно, создает условия для последующих репрессий, в частности, на оккупированных территориях, используя подобные формулировки.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Другие ключевые выводы ISW за 5 апреля:
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские силы отойдут от Бахмута во избежание оцепления, если будет необходимо, но пока не считает это нужным.
- Президент РФ Владимир Путин пытался изобразить Россию как уважаемое мировое государство на фоне заявлений китайских чиновников, которые приуменьшают тесные отношения со страной-агрессором.
- Российские и украинские войска продолжали вести позиционные бои на линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Оккупанты, вероятно, добились успехов в Бахмуте и его окрестностях и продолжили наступательные действия вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк.
- Российские бизнесмены могут взять на себя большую роль в поддержке усилий Минобороны РФ по формированию нерегулярных добровольческих формирований.
- Российская уполномоченная по правам ребенка Мария Львова-Белова продолжает отрицать международные обвинения в том, что РФ принудительно вывозит украинских детей.