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Путін, імовірно, створює умови для подальших репресій на окупованих територіях, – ISW

Володимир Путін
Російський диктатор Володимир Путін. Фото: KremlinRussia / Twitter

Президент РФ Володимир Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" на тимчасово окупованих територіях може створювати умови для подальших репресій. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 5 квітня.

Як зазначають аналітики, Путін звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на непідконтрольних їй територіях і наголосив на нещодавніх "терористичних атаках" проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на загарбників. Тому російський диктатор заявив про необхідність посилення "правоохоронних" операцій і закликав до активізації участі в них місцевих громадян України. Таким чином він відкрито заохочує колаборантів та інформаторів на окупованих територіях.

При цьому диктатор заявив, що зусилля РФ щодо консолідації контролю над цими територіями є питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

В ISW вказують, що Путін використовував поняття "тероризм" і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, зокрема на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання.

Інші ключові висновки ISW за 5 квітня:

  • Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили відійдуть від Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо буде необхідно, але поки не вважає це потрібним.
  • Президент РФ Володимир Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі заяв китайських чиновників, які применшують тісні відносини з країною-агресоркою.
  • Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
  • Окупанти, ймовірно, досягли успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
  • Російські бізнесмени можуть взяти на себе більшу роль у підтримці зусиль Міноборони РФ щодо формування нерегулярних добровольчих формувань. 
  • Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати міжнародні звинувачення про те, що РФ примусово вивозить українських дітей.