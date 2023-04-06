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Путін, імовірно, створює умови для подальших репресій на окупованих територіях, – ISW
Президент РФ Володимир Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" на тимчасово окупованих територіях може створювати умови для подальших репресій. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 5 квітня.
Як зазначають аналітики, Путін звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на непідконтрольних їй територіях і наголосив на нещодавніх "терористичних атаках" проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на загарбників. Тому російський диктатор заявив про необхідність посилення "правоохоронних" операцій і закликав до активізації участі в них місцевих громадян України. Таким чином він відкрито заохочує колаборантів та інформаторів на окупованих територіях.
При цьому диктатор заявив, що зусилля РФ щодо консолідації контролю над цими територіями є питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.
В ISW вказують, що Путін використовував поняття "тероризм" і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, зокрема на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Інші ключові висновки ISW за 5 квітня:
- Президент України Володимир Зеленський заявив, що українські сили відійдуть від Бахмута, щоб уникнути оточення, якщо буде необхідно, але поки не вважає це потрібним.
- Президент РФ Володимир Путін намагався зобразити Росію як шановану світову державу на тлі заяв китайських чиновників, які применшують тісні відносини з країною-агресоркою.
- Російські та українські війська продовжували вести позиційні бої на лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна.
- Окупанти, ймовірно, досягли успіхів у Бахмуті та його околицях і продовжили наступальні дії вздовж лінії фронту Авдіївка-Донецьк.
- Російські бізнесмени можуть взяти на себе більшу роль у підтримці зусиль Міноборони РФ щодо формування нерегулярних добровольчих формувань.
- Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова продовжує заперечувати міжнародні звинувачення про те, що РФ примусово вивозить українських дітей.