Путін, імовірно, створює умови для подальших репресій на окупованих територіях, – ISW

Президент РФ Володимир Путін під егідою боротьби з "терористичними атаками" на тимчасово окупованих територіях може створювати умови для подальших репресій. Про це йдеться в звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за підсумками 5 квітня.

Як зазначають аналітики, Путін звинуватив Україну в загрозі цивільному населенню на непідконтрольних їй територіях і наголосив на нещодавніх "терористичних атаках" проти окупаційних чиновників і правоохоронних органів, маючи на увазі напади українських партизанів на загарбників. Тому російський диктатор заявив про необхідність посилення "правоохоронних" операцій і закликав до активізації участі в них місцевих громадян України. Таким чином він відкрито заохочує колаборантів та інформаторів на окупованих територіях.

При цьому диктатор заявив, що зусилля РФ щодо консолідації контролю над цими територіями є питанням внутрішньої безпеки та верховенства права.

В ISW вказують, що Путін використовував поняття "тероризм" і загрози внутрішній безпеці Росії для виправдання внутрішніх репресій і, ймовірно, створює умови для подальших репресій, зокрема на окупованих територіях, використовуючи подібні формулювання.

Інші ключові висновки ISW за 5 квітня: