Росія хоче розвивати контрольовані ПВК на заміну "вагнерівцям", – британська розвідка

Росія, ймовірно, прагне спонсорувати та розвивати альтернативні приватні військові компанії, щоб зрештою замінити "вагнерівців"на війні проти Україні. Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки країни.

Як зауважує відомство, це відбувається на тлі гучної ворожнечі між Міноборони Росії та ПВК "Вагнер".

У Британії вважають, що російське військове керівництво, ймовірно, хоче замінити "вагнерівців" приватною військовою компанією, над якою матиме більше контролю. Однак жодна інша відома російська ПВК нині не наближається до розмірів чи бойової сили "вагнерівців".

Росія, ймовірно, вважає ПВК в Україні, як і раніше, корисними, оскільки вони менше обмежені рівнем заробітної плати та неефективністю, які перешкоджають регулярній армії.

"Російське керівництво, ймовірно, вважає, що російське суспільство сприйме значні втрати серед ПВК краще, ніж звичайні військові втрати", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що вже протягом певного часу медіа та різні інституції обговорюють відносини між засновником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним та владою РФ. Зокрема, за даними американського Інституту вивчення війни (ISW), російське військове керівництво, ймовірно, намагається використати значні втрати "вагнерівців" під Бахмутом, щоб послабити вплив Пригожина в Кремлі.

Також в ISW зазначали, що очільник ПВК прагне представити себе як кандидата на президентських виборах у Росії 2024 року – для цього він використовує свій вплив на російські засоби масової інформації.