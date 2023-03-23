Закінчилися в’язні: Пригожин "згортає" діяльність ПВК "Вагнер" в Україні та "переорієнтовується" на Африку, - ЗМІ

Євген Пригожин, засновник приватної військової компанії "Вагнер", планує припинити діяльність своєї групи в Україні після того, як Міноборони країни-агресора РФ перестала поставляти його найманцям боєприпаси та заборонило вербувати нових ув’язнених.

Про це пише Bloomberg.

Видання зазначає, що політичний істеблішмент в РФ дедалі все більше розглядають Пригожина, як зростаючу загрозу.

Пригожин бореться з нестачею найманців та боєприпасів в Україні після того, як йому заборонили вербувати з в’язниць найманців, що було основним джерелом поповнення новобранців для його ПВК.

"Вагнерівцям" поки що не вдалося взяти свою головну ціль – українське місто Бахмут – незважаючи на місяці спроб і приголомшливі втрати. Тепер Пригожин планує знову зосередитися на Африці, повідомляють виданню джерела, наближені до Пригожина.

"Ця зміна є раптовим поворотом у долі для Пригожина, давнього союзника Путіна, який набув популярності в РФ. Але оскільки його бійці не змогли просунутися більше ніж на кілька десятків кілометрів у Бахмуті та його околицях, незважаючи на місяці битв, вищому керівництву армії РФ вдалося посіяти сумніви у Путіна щодо хваленої військової майстерності ПВК "Вагнера",- повідомили Bloomberg люди, близькі до Кремля та спецслужб.

"Пригожин усім заважає. Його єдиний захист зараз - це його особисті стосунки з Путіним, який все ще вважає його корисним у певному сенсі", — сказала Тетяна Станова, засновник компанії R.Politik.

Після кількох тижнів публічних скарг на те, що військові не поставляють снаряди та інші припаси, Пригожин визнав, що ПВК "Вагнер" доведеться "перезавантажити та скоротити її розмір" після завершення битви за Бахмут.

Наразі немає жодних ознак того, що Пригожин передислокує війська в Африку, але люди, знайомі з ситуацією, кажуть, що операції там, ймовірно, привернуть більше його уваги в майбутньому, оскільки ситуація в Україні ускладнилася для його найманців.

Видання нагадує, що колишній кухар Пригожин заснував ПВК "Вагнер" під час першої війни Кремля в Україні в 2014 році. Крім того, Пригожин відправив війська, щоб допомогти Росії підтримати сирійського лідера Башара Асада. Він також побудував мережу в Африці, що простягається від Лівії до Судану, від Малі до Центральноафриканської Республіки задля вирішення геополітичних цілей Кремля.

Раніше розвідка Британії повідомляла, що близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнер" відправила до України, отримали поранення або загинули. Тому засновник ПВК Євген Пригожин, ймовірно, буде вимушений зменшити інтенсивність дій в Україні.

Зазначимо, цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні,стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

Нагадаємо, 26 січня США офіційно визнали ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією та запровадили проти неї санкції. Верховна Рада України визнала ПВК "Вагнер" міжнародною злочинною організацією 6 лютого 2023 року.