Цвинтар "вагнерівців" за два місяці збільшився у сім разів, - NYT

Цвинтар, який використовує для поховань російська ПВК "Вагнер", найманці якої воюють в Україні, стрімко зріс у розмірах за останні кілька місяців.

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Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на свідчення очевидців, супутникові знімки та опубліковані в мережі відеозаписи.

Зазначається, що супутниковий знімок, зроблений 24 січня, показує близько 170 могил на кладовищі, де хоронять "вагнерівців". Ця кількість зросла майже в сім разів порівняно з супутниковими знімками, зробленими лише два місяці тому.

Крім того, про існування цвинтаря ПВК "Вагнер" поблизу основного тренувального центру групи в селі Молькіно вперше написав у грудні колишній офіцер армії РФ Віталій Вотановській.

Він розповів The New York Times, що відвідує кладовища, щоб задокументувати випадки загибелі росіян під час бойових дій в Україні. Місцезнаходження кладовища могло б залишитися невідомим, якби місцеві жителі не повідомили йому, що територія використовується для поховання найманців ПВК "Вагнер". Протягом кількох візитів він фотографував все більше надгробків.

Місцеві жителі стверджують, що багато "вагнерівців", швидше за все, були кремовані, тому кількість загиблих може бути ще більшою.

"Ймовірно, багато загинуло в боях навколо українських міст Бахмут і Соледар, де найманці та російські військові за останні чотири місяці зазнали великих втрат", – пише видання.

NYT також нагадує, що на відео, яке з’явилося у вересні минулого року, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин під час вербування в’язнів у російській тюрмі обіцяє подбати про їхні останки, якщо вони загинуть у бою.

Згодом прокремлівські ЗМІ опублікували кілька відео, на яких показано, як ватажок найманців покладає квіти до могили на кладовищі. Також видно ряди свіжовикопаних могил, кожна з яких прикрашена вінками у формі та кольорах логотипу "Вагнера". Більшість імен, які були написані на надгробках, були в базі даних людей, засуджених за злочини в Росії.

Також журналісти проаналізували відео відвідування Пригожиним каплиці ПВК "Вагнер", розташованої за кілька кілометрів від цвинтаря. Наголошується, що там є ряди чорних стін із відділеннями, типовими для поховання кремованих останків.

Видання нарахувало загалом 21 ряд поховань із 42 відділеннями у кожному – тобто, у каплиці поховано сотні людей.

Зазначимо, власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. З приблизно 50 тисяч найманців наразі лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні. Інші вбиті, поранені або дезертирували.