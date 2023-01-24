На фронті залишилась лише п’ята частина від ПВК "Вагнер", - ISW

Власник ПВК "Вагнер" Євген Пригожин відправляє завербованих зеків на передову у якості гарматного м'яса. Тож, з усієї його армії на передовій зараз воює лише п'ята частина. Інші вбиті, поранені або дезертирували.

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Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики констатують, що надмірна залежність Пригожина від вербування з виправних колоній все більше впливає на боєздатність ПВК "Вагнер".

Голова незалежної російської правозахисної організації "Русь сидящая" (Росія за ґратами) Ольга Романова 23 січня заявила, що з приблизно 50 тисяч полонених, яких завербувала ПВК "Вагнер", лише 10 тисяч воюють на передовій в Україні через високі втрати, здачу, і рівень дезертирства.

"ISW не може незалежно підтвердити ці цифри, але вони є дуже вірогідними, враховуючи модель Вагнера про використання зеків як гарматного м’яса в дуже виснажливих наступальних операціях", - зазначають аналітики.

Вони додають, що модель, яку "Вагнер" використовував, утримуючи високонавчених найманців із тривалим терміном служби як керівництво та елементи типу спеціальних сил на вершині маси ненавчених ув’язнених, також призводить до великих бойових втрат, капітуляції та дезертирства.

Аналітики зауважують, що втрати серед "вагнерівців", ймовірно, підривають її здатність утримувати й ефективно використовувати свою велику масу засуджених.

"Раніше ISW повідомляв про випадки, коли родичі бійців групи "Вагнер" отримували порожні труни після того, як їм повідомляли, що їхні близькі загинули в Україні, що свідчить про те, що "Вагнеру" бракує базової адміністративної та бюрократичної інфраструктури для відстеження та представлення власних втрат, додаючи додаткової довіри даним правових організацій", - підкреслюють в ISW.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, до складу ПВК "Вагнер" було завербовано до 50 тисяч бойовиків, які були задіяні у війні в Україні.

Наразі Міністерство фінансів США визнало російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією.