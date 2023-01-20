США визнали ПВК "Вагнер" злочинною організацією

Міністерство фінансів США визнало російську ПВК "Вагнер" транснаціональною злочинною організацією. Про це у п'ятницю 20 січня заявив речник Ради національної безпеки Джон Кірбі, повідомляє CNN.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Це рішення підтверджує трансконтинентальну загрозу, яку представляє "Вагнер", у тому числі через постійну модель серйозної злочинної діяльності", — сказав Кірбі.

Він додав, що незабаром США запровадять санкції проти ПВК та її глобальних союзників, не уточнивши про кого саме йдеться.

"Вагнер стає конкуруючим центром влади для російської армії та інших російських міністерств", — сказав Кірбі і уточнив, що США мають дані розвідки, які свідчать про те, що російське Міністерство оборони "має застереження" щодо вербування злочинців з російських в’язниць до ПВК "Вагнер".

За словами речника Ради національної безпеки, зараз в Україні дислокується близько 50 000 бойовиків групи "Вагнера", включаючи 10 000 контрактників і 40 000 засуджених.

Відомо, що очільник приватної військової компанії "Вагнер" Євгеній Пригожин намагається посилити свої апаратні позиції в оточенні лідера країни-агресора РФ Володимира Путіна. Свою "мрію" він хоче втілити шляхом участі власних найманців у війні в Україні.

Водночас в Інституті вивчення війни вважають, що у Кремлі намагаються завадити Пригожину підняти свій авторитет в РФ, адже він продовжує будувати військову структуру, паралельну до російського Міністерства оборони, що в перспективі може загрожувати режиму Путіна.