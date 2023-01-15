ЗСУ ліквідували 77% в'язнів із ПВК "Вагнер"

Збройні сили України в процесі знищенні російського військових угрупувань на українській території ліквідувала 77% засуджених, які воювали в складі ПВК "Вагнер".

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Про це 15 січня в Twitter повідомив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк.

За його даними через спрощену "процедуру" ПВК "Вагнер" вивела з підпорядкування ФСВП (в'язниць та колоній) 38 244 особи для використання в ведення війни проти країни.

"ЗСУ "зняло з обліку" (вбило, поранило, відправило у безвісти чи полон) – 29 543. Могилізація російських зеків на зараз – 77%", — розповів Подоляк.

В цілому станом на 15 січня ЗСУ ліквідували 115 290 російських окупантів.

Як повідомлялося раніше, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.

Крім того, російський оборонний сектор почав вдаватися до використання праці ув'язнених, щоб задовольнити потреби виробництва у воєнний час,