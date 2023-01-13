У РФ ув'язнених використовують для виробництва зброї, - розвідка Британії

Російський оборонний сектор, ймовірно, вдається до використання праці ув'язнених, щоб задовольнити потреби виробництва у воєнний час,

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

Зазначається, що у листопаді 2022 року "Уралвагонзавод", найбільший виробник танків у РФ, після зустрічі з Федеральною службою виконання покарань повідомив, що прийме на роботу 250 ув'язнених.

"У Росії існує давня традиція тюремної праці, але з 2017 року примусову працю як окреме кримінальне покарання знову узаконили", - зазначає розвідка.

Там підкреслюють, що ув'язнені є унікальним людським ресурсом, який російські лідери можуть використовувати для підтримки так званої "спеціальної військової операції", у той час як охочих добровольців, як і раніше, не вистачає.

"Маючи один із найвищих показників ув’язнення у світі, Федеральна служба виконання покарань контролює розгалужену імперію з понад 400 тис. ув’язнених, і її часто звинувачують у надзвичайній жорстокості та корупції", – повідомляють у розвідці.

У відомстві додали, що військово-промисловий комплекс РФ потребує збільшення виробництва.

Нагадаємо, власник ПВК "Вагнер" ​​Євген Пригожин активно вербує російських ув'язнених та пропонує воювати в Україні. За участь у війні засудженим обіцяють або пом'якшення вироку, або грошову компенсацію.