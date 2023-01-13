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В РФ заключенных используют для производства оружия, - разведка Британии
Российский оборонный сектор, вероятно, прибегает к использованию труда заключенных, чтобы удовлетворить потребности производства в военное время.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В ведомстве отмечают, что в ноябре 2022 года "Уралвагонзавод", крупнейший производитель танков в РФ, после встречи с Федеральной службой исполнения наказаний сообщил, что примет на работу 250 заключенных.
"В России существует давняя традиция тюремного труда, но с 2017 года принудительный труд как отдельное уголовное наказание снова узаконили", - отмечает разведка.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Там подчеркивают, что заключенные представляют собой уникальный человеческий ресурс, который российские лидеры могут использовать для поддержки так называемой "специальной военной операции", в то время как желающих добровольцев по-прежнему не хватает.
"Имея один из самых высоких показателей заключения в мире, Федеральная служба исполнения наказаний контролирует разветвленную империю из более чем 400 тыс. заключенных, и ее часто обвиняют в чрезвычайной жестокости и коррупции", – сообщают в разведке.
В ведомстве добавили, что военно-промышленный комплекс РФ нуждается в увеличении производства.
Напомним, владелец ППК "Вагнер" Евгений Пригожин активно вербует российских заключенных и предлагает воевать в Украине. За участие в войне осужденным обещают либо смягчение приговора, либо денежную компенсацию.