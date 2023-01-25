Кладбище "вагнеровцев" за два месяца увеличилось в семь раз, - NYT

Кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которой воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает The New York Times, ссылаясь на показания очевидцев, спутниковые снимки и опубликованные в сети видеозаписи.

Спутниковый снимок, сделанный 24 января, показывает около 170 могил на кладбище, где хоронят "вагнеровцев". Это количество выросло почти в семь раз по сравнению со спутниковыми снимками, сделанными всего два месяца назад.

Кроме того, о существовании кладбища ЧВК "Вагнер" вблизи основного тренировочного центра группы в деревне Молькино впервые написал в декабре бывший офицер армии РФ Веиталий Вотановский.

Он рассказал The New York Times, что посещает кладбища, чтобы задокументировать случаи гибели россиян во время боевых действий в Украине. Местонахождение кладбища могло бы остаться неизвестным, если бы местные жители не сообщили ему, что территория используется для захоронения наемников ЧВК "Вагнер". В течение нескольких визитов он фотографировал все больше надгробий.

Местные жители утверждают, что многие "вагнеровцы", скорее всего, были кремированы, поэтому количество погибших может быть еще больше.

"Вероятно, много погибло в боях вокруг украинских городов Бахмут и Соледар, где наемники и российские военные за последние четыре месяца понесли большие потери", – пишет издание.

NYT также напоминает, что на видео, появившемся в сентябре прошлого года, владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин во время вербовки заключенных в российской тюрьме обещает позаботиться об их останках, если они погибнут в бою.

Впоследствии прокремлевские СМИ опубликовали несколько видео, на которых показано, как главарь наемников возлагает цветы к могиле на кладбище. Также видны ряды свежевырытых могил, каждая из которых украшена венками в форме и цветах логотипа "Вагнера". Большинство имен, написанных на надгробиях, были в базе данных людей, осужденных за преступления в России.

Также журналисты проанализировали видео посещения Пригожиным часовни ЧВК "Вагнер", расположенной в нескольких километрах от кладбища. Отмечается, что есть ряды черных стен с отделениями, типичными для захоронения кремированных останков.

Издание насчитало в общей сложности 21 ряд захоронений с 42 отделениями в каждом – то есть, в часовне похоронены сотни людей.

Отметим, что владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин отправляет завербованных зэков на передовую в качестве пушечного мяса. Из примерно 50 тысяч наемников сейчас только 10 тысяч воюют на передовой в Украине. Остальные убиты, ранены или дезертировали.