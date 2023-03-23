Закончились заключенные: Пригожин "сворачивает" деятельность ЧВК "Вагнер" в Украине и "переориентируется" на Африку, - СМИ

Евгений Пригожин, основатель частной военной компании "Вагнер", планирует прекратить деятельность своей группы в Украине после того, как Минобороны страны-агрессора РФ перестала поставлять наемникам боеприпасы и запретило вербовать новых заключенных.

Об этом пишет Bloomberg.

Издание отмечает, что политический истеблишмент в РФ все больше рассматривают Пригожина как растущую угрозу.

Пригожин борется с нехваткой наемников и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать из тюрем наемников, что являлось основным источником пополнения новобранцев для его ЧВК.

"Вагнеровцам" пока не удалось взять свою главную цель – украинский город Бахмут – несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери. Теперь Пригожин планирует снова сосредоточиться на Африке, сообщают изданию источники, приближенные к Пригожину.

"Это изменение является внезапным поворотом в судьбе для Пригожина, давнего союзника Путина, который получил популярность в РФ. Но поскольку его бойцы не смогли продвинуться более чем на несколько десятков километров в Бахмуте и его окрестностях, несмотря на месяцы сражений, высшему руководству армии РФ удалось посеять сомнения у Путина по поводу хваленого военного мастерства ЧВК "Вагнер",- сообщили Bloomberg люди, близкие к Кремлю и спецслужбам.

"Пригожин всем мешает. Его единственная защита сейчас - это его личные отношения с Путиным, который все еще считает его полезным в известном смысле", - сказала Татьяна Станова, основатель компании R.Politik.

После нескольких недель публичных жалоб на то, что военные не поставляют снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что ЧВК "Вагнер" придется "перезагрузить и сократить ее размер" после завершения битвы за Бахмут.

Пока нет никаких признаков того, что Пригожин передислоцирует войска в Африку, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции там, вероятно, привлекут больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине осложнилась для его наемников.

Издание напоминает, что бывший повар Пригожин основал ЧВК "Вагнер" во время первой войны Кремля в Украине в 2014 году. Кроме того, Пригожин отправил войска, чтобы помочь России поддержать сирийского лидера Башара Асада. Он также построил сеть в Африке, простирающуюся от Ливии до Судана, от Мали до Центральноафриканской Республики для решения геополитических целей Кремля.

Ранее разведка Британии сообщала, что около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнер" отправила в Украину, получили ранения или погибли. Поэтому основатель ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить интенсивность действий в Украине.

Отметим, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.

Напомним, 26 января США официально признали ПИК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции. Верховная Рада Украины признала ПИК "Вагнер" международной преступной организацией 6 февраля 2023 года.