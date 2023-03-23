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Закончились заключенные: Пригожин "сворачивает" деятельность ЧВК "Вагнер" в Украине и "переориентируется" на Африку, - СМИ
Евгений Пригожин, основатель частной военной компании "Вагнер", планирует прекратить деятельность своей группы в Украине после того, как Минобороны страны-агрессора РФ перестала поставлять наемникам боеприпасы и запретило вербовать новых заключенных.
Об этом пишет Bloomberg.
Издание отмечает, что политический истеблишмент в РФ все больше рассматривают Пригожина как растущую угрозу.
Пригожин борется с нехваткой наемников и боеприпасов в Украине после того, как ему запретили вербовать из тюрем наемников, что являлось основным источником пополнения новобранцев для его ЧВК.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Вагнеровцам" пока не удалось взять свою главную цель – украинский город Бахмут – несмотря на месяцы попыток и ошеломляющие потери. Теперь Пригожин планирует снова сосредоточиться на Африке, сообщают изданию источники, приближенные к Пригожину.
"Это изменение является внезапным поворотом в судьбе для Пригожина, давнего союзника Путина, который получил популярность в РФ. Но поскольку его бойцы не смогли продвинуться более чем на несколько десятков километров в Бахмуте и его окрестностях, несмотря на месяцы сражений, высшему руководству армии РФ удалось посеять сомнения у Путина по поводу хваленого военного мастерства ЧВК "Вагнер",- сообщили Bloomberg люди, близкие к Кремлю и спецслужбам.
"Пригожин всем мешает. Его единственная защита сейчас - это его личные отношения с Путиным, который все еще считает его полезным в известном смысле", - сказала Татьяна Станова, основатель компании R.Politik.
После нескольких недель публичных жалоб на то, что военные не поставляют снаряды и другие припасы, Пригожин признал, что ЧВК "Вагнер" придется "перезагрузить и сократить ее размер" после завершения битвы за Бахмут.
Пока нет никаких признаков того, что Пригожин передислоцирует войска в Африку, но люди, знакомые с ситуацией, говорят, что операции там, вероятно, привлекут больше его внимания в будущем, поскольку ситуация в Украине осложнилась для его наемников.
Издание напоминает, что бывший повар Пригожин основал ЧВК "Вагнер" во время первой войны Кремля в Украине в 2014 году. Кроме того, Пригожин отправил войска, чтобы помочь России поддержать сирийского лидера Башара Асада. Он также построил сеть в Африке, простирающуюся от Ливии до Судана, от Мали до Центральноафриканской Республики для решения геополитических целей Кремля.
Ранее разведка Британии сообщала, что около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнер" отправила в Украину, получили ранения или погибли. Поэтому основатель ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить интенсивность действий в Украине.
Отметим, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.
Напомним, 26 января США официально признали ПИК "Вагнер" транснациональной преступной организацией и ввели против нее санкции. Верховная Рада Украины признала ПИК "Вагнер" международной преступной организацией 6 февраля 2023 года.