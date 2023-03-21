Помилованные "вагнеровцы" станут серьезным вызовом для российского общества, - разведка Британии

Бывшие заключенные завербованные "вагнеровцы", прошедшие войну в Украине и чудом выжившие, скорее всего, будут помилованы и освобождены и станут серьезной проблемой для рядовых граждан России.

Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что пик вербовки заключенных пришелся на осень 2022 года, когда преступникам предлагалось смягчить наказание после шести месяцев службы.

"Хотя примерно половина завербованных заключенных, вероятно, были убиты или ранены, данные из России свидетельствуют о том, что группа придерживается своего обещания освободить выживших", - отмечают в разведке.

По данным ведомства, удостоверения, выданные освобожденным "вагнеровцам", якобы уже заверены указом лидера страны-агрессора РФ Владимира Путина.

"Поскольку ЧВК "Вагнер" теперь, вероятно, запрещено вербовать новых заключенных, этот отток усложнит кадровые проблемы. Кроме того, внезапный приток преступников с недавним и часто травматическим боевым опытом, вероятно, станет серьезным вызовом для российского общества", - пришли к выводу в разведке Британии.

Напомним, разведка Британии сообщала, что около половины заключенных, которых ЧВК "Вагнер" отправила в Украину, получили ранения или погибли. Поэтому основатель ЧВК Евгений Пригожин, вероятно, будет вынужден снизить интенсивность действий в Украине.

Отметим, кладбище, которое использует для захоронений российский ЧВК "Вагнер", наемники которого воюют в Украине, стремительно выросло в размерах за последние несколько месяцев.