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Розвідка Британії оцінила втрати ув'язнених з ПВК "Вагнер" в Україні
Близько половини ув'язнених, яких ПВК "Вагнер" відправила до України, отримали поранення або загинули. Засновник ПВК Євген Пригожин, ймовірно, буде вимушений зменшити інтенсивність дій в Україні.
Про це повідомляє розвідка Британії.
За інформацією розвідки, Пригожин останніми тижнями, ймовірно, втратив доступ до вербування в російських в'язницях через суперечки з керівництвом Міноборони РФ. Швидше за все, він спрямовує свої зусилля з вербування на цивільних громадян.
З початку березня "Вагнер" створив інформаційно-пропагандиські групи, які базуються в спортивних центрах щонайменше в 40 місцях по всій Росії.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Крім того, днями вербувальники "Вагнера" в масках проводили профорієнтаційні бесіди в московських середніх школах, роздаючи анкети під назвою "заява молодого воїна" для збору контактних даних зацікавлених школярів.
"Близько половини ув'язнених, яких "Вагнер" вже відправив в Україну, ймовірно, стали жертвами, і нові ініціативи навряд чи компенсують втрату каналу вербування засуджених. Якщо заборона залишиться в силі, Пригожин, ймовірно, буде змушений зменшити масштаб або інтенсивність операцій "Вагнера" в Україні", - йдеться у повідомленні розвідки.
Нагадаємо, речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий заявляв, що Збройні сили України продовжують тримати оборону Бахмута Донецької області — відбивають атаки та наступають на певних ділянках. Угрупування ПВК "Вагнер", яке російське командування направило на штурм міста, понесло суттєві втрати — українські захисники фактично ліквідували терористичні загони незаконної військової компанії.