ЗСУ фактично знищили угрупування ПВК "Вагнер" під Бахмутом, — речник Східного угруповання

Збройні сили України продовжують тримати оборону Бахмута Донецької області — відбивають атаки та наступають на певних ділянках. Угрупування ПВК "Вагнер", яке російське командування направило на штурм міста, понесло суттєві втрати — українські захисники фактично ліквідували терористичні загони незаконної військової компанії.

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Про це 10 березня в ефірі телемарафону повідомив речник Східного угруповання ЗСУ, полковник Сергій Череватий.

"Ми спостерігаємо за радіоперехопленнями і за зверненнями Пригожина (власника ПВК — Delo.ua). Розуміємо, що він має конфлікт з командуванням операції, яке не має бажання йому допомагати (…) І, навпаки, Пригожин має бажання зберегти свою військово-політичну суб'єктність, стати вагомою фігурою (…) Проте є доблесть і майстерність ЗСУ, яка фактично знищила угрупування "Вагнера". Воно зазнало суттєвих втрат і більша частина полягла на бахмутських полях. Їхня безславна історія в середній перспективі закінчиться", — сказав Череватий.

Водночас він зауважив, що інтенсивність на Бахмутському напрямку зберігається. Речник Східного угруповання без уточнення часових рамок повідомив, що відбулося 57 боєзіткнень. Ворог втратив 191 військовослужбовця вбитими та 319 пораненими.

В районі самого Бахмута 9 березня зафіксували 20 обстрілів і 23 боєзіткнення.

В ISW напередодні заявили, що РФ не має достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту.

Нагадаємо, 6 березн на Ставці верховного головнокомандувача прийняли рішення, що оборона Бахмута буде продовжена. Секретар РНБО Данілов зазначив, що про оточення міста наразі не йдеться.