Ворог запустив інформаційну атаку щодо оборони Бахмута: у Міноборони розповіли деталі

Російська пропагандистська машина запустила чергову інформаційну атаку щодо однієї з найгарячіших точок фронту - Бахмута. Хочуть посіяти недовіру до військового керівництва України.

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Про російські вкиди повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

За словами Маляр, ворог запускає велику кількість нібито інсайдерської інформації про те, що українське військово-політичне керівництво нібито не може дійти згоди щодо оборони Бахмуту. Насправді - це фейк.

Як і те, що Президент Володимир Зеленський, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський нібито мають різні позиції щодо рішень по Бахмуту. Насправді у питанні оборони міста військово-політичне керівництво єдине, - запевнила Маляр.

Також заступниця міністра оборони закликала українців не вірити у фейки, спрямовані на дискредитацію командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського. Та не шукати політичних підтекстів у воєнних рішеннях.

Окремою інформаційною маніпуляцією противника є намагання показати, нібито Кремль береже своїх воїнів, на відміну від українського командування. Для того, щоб зрозуміти, що все навпаки, достатньо подивитися на статистику втрат, - каже Маляр. Так, за оцінками розвідки НАТО, російські окупанти втратили у боях за Бахмут у п’ять разів більше солдатів, ніж українські захисники.

"Мета поширення такої інформації - посіяти в нашому суспільстві дискусію про те, чи варто захищати Бахмут. Роблять вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Але, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів вони у це задіяли - саме вони вважають цей напрям стратегічним", - заявила заступниця міністра.

Крім того, такою інформатакою ворог прагне посіяти сумнів та недовіру до військових рішень та самих людей, які їх ухвалюють.

"У цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє. Але під час війни ми повинні просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність", - резюмувала Маляр.

Нагадаємо, у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йдеться, що у країни-агресора РФ, ймовірно, немає достатньої кількості ресурсів, щоб продовжувати наступ у разі захоплення Бахмуту. На думку аналітиків, російські війська навряд чи швидко здійснять прорив за Бахмут, якщо і захоплять місто.