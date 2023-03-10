Британська розвідка пояснила, чому РФ вимушена збільшувати інтервал між масованими ракетними ударами

Паузи між ракетними ударами країни-агресора РФ по критичній інфраструктурі України значно збільшилися через нестачу ракет.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це повідомляє розвідка Великої Британії.

У відомстві зазначають, що вчорашня масована ракетна атака стала першою великою хвилею дальніх ударів з 10 лютого.

9 березня Росія завдала щонайменше 80 ударів ракетами далекого радіусу дії по критичній інфраструктурі України, використавшикрилаті ракети, ракети С_300, іранські дрони-камікадзе, гіперзвукові балістичні ракети повітряного базування.

Британська розвідка зазначає, що внаслідок атаки країни-терориста загинули щонайменше 11 мирних жителів.

"Інтервал між масованими ракетними ударами зростає через те, що Росії зараз потрібно накопичувати вироблені ракети, перш ніж вона зможе забезпечити достатньо потужний удар, щоб здолати українську протиповітряну оборону", ‒ зазначають у розвідці.

Зазначимо, як повідомили в українській воєнній розвідці, армія РФ має дефіцит високоточного ракетного озброєння. Для атаки по Україні 9 березня росіяни місяць накопичували ракети.

А аналітики Інституту вивчення війни (ISW) переконані, що вчорашня масована ракетна атака РФ на Україну знову не дала бажаного ефекту а була спрямована виключно на досягнення пропагандистських цілей