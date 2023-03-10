- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Британская разведка объяснила, почему РФ вынуждена увеличивать интервал между массированными ракетными ударами
Паузы между ракетными ударами страны-агрессора РФ по критической инфраструктуре Украины значительно увеличились из-за нехватки ракет.
Об этом сообщает разведка Великобритании.
В ведомстве отмечают, что массовая вчерашняя ракетная атака стала первой большой волной дальних ударов с 10 февраля.
9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критической инфраструктуре Украины, использовав крылатые ракеты, ракеты С_300, иранские дроны-камикадзе, гиперзвуковые баллистические ракеты воздушного базирования.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Британская разведка отмечает, что в результате атаки страны-террориста погибли не менее 11 мирных жителей.
"Интервал между массированными ракетными ударами растет из-за того, что России сейчас нужно накапливать производимые ракеты, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы преодолеть украинскую противовоздушную оборону", – отмечают в разведке.
Отметим, как сообщили в украинской военной разведке, у армии РФ есть дефицит высокоточного ракетного вооружения. Для атаки по Украине 9 марта россияне месяц накапливали ракеты.
А аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что вчерашняя массированная ракетная атака РФ на Украину снова не дала желаемого эффекта, а была направлена исключительно на достижение пропагандистских целей.