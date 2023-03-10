Британская разведка объяснила, почему РФ вынуждена увеличивать интервал между массированными ракетными ударами

Паузы между ракетными ударами страны-агрессора РФ по критической инфраструктуре Украины значительно увеличились из-за нехватки ракет.

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Об этом сообщает разведка Великобритании.

В ведомстве отмечают, что массовая вчерашняя ракетная атака стала первой большой волной дальних ударов с 10 февраля.

9 марта Россия нанесла не менее 80 ударов ракетами дальнего радиуса действия по критической инфраструктуре Украины, использовав крылатые ракеты, ракеты С_300, иранские дроны-камикадзе, гиперзвуковые баллистические ракеты воздушного базирования.

Британская разведка отмечает, что в результате атаки страны-террориста погибли не менее 11 мирных жителей.

"Интервал между массированными ракетными ударами растет из-за того, что России сейчас нужно накапливать производимые ракеты, прежде чем она сможет обеспечить достаточно мощный удар, чтобы преодолеть украинскую противовоздушную оборону", – отмечают в разведке.

Отметим, как сообщили в украинской военной разведке, у армии РФ есть дефицит высокоточного ракетного вооружения. Для атаки по Украине 9 марта россияне месяц накапливали ракеты.

А аналитики Института изучения войны (ISW) убеждены, что вчерашняя массированная ракетная атака РФ на Украину снова не дала желаемого эффекта, а была направлена исключительно на достижение пропагандистских целей.