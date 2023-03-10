В ISW пояснили, чому армія РФ стала запускати по Україні "Кінжали"

9 березня армія країни-агресора РФ завдала найбільшого за 2023 рік ракетного удару по території України, але ця атака, ймовірно, служила лише цілям російської державної пропаганди.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр та ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Там зазначають, що українські військові офіційно повідомили, що російські загарбники обстріляли українську критичну інфраструктуру 81 різними ракетами, включаючи ракети "Калібр", гіперзвукові ракети Х-47 "Кінжал", керовані ракети Х-59.

Російські війська також атакували Україну з восьми безпілотників іранського виробництва Shahed–136, які, за словами українських чиновників, ймовірно мали на меті відволікти українські системи протиповітряної оборони перед ракетними ударами.

Речник ВПС України Юрій Ігнат зазначив, що українські сили не мали можливостей збити деякі російські ракети, ймовірно, маючи на увазі ракети "Кінжал" і С-300.

Міністерство оборони Росії цинічно заявило, що російські війська завдали "високоточних ракетних ударів з повітря, моря та наземного базування" по українській військовій інфраструктурі, військово-промисловим комплексам та енергетичній інфраструктурі, що підтримує українських військових, у відповідь за нібито вторгнення в Брянську область 2 березня.

Але кадри в соціальних мережах свідчать про те, що російські війська переважно атакували енергетичну інфраструктуру по всій Україні. Голова українського державного оператора з передачі електроенергії "Укренерго" Володимир Кудринський заявив, що російські ракетні удари знову були спрямовані по українській енергетичній інфраструктурі, але знову не досягли своєї мети - зруйнувати українські енергопостачання.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що російські удари вразили вісім енергооб'єктів, що призвело до відключення електроенергії в деяких регіонах країни.

Київська міська військова адміністрація повідомила, що за попередніми даними, російські війська, можливо, використовували ракети "Кінжал", щоб завдати удару по інфраструктурі, а на кадрах у соціальних мережах видно, як з однієї з київських ТЕС піднімається дим.

Російські війскові блогери радісно коментували кадри про наслідки ударів на енергооб’єктах у містах Києві, Дніпрі, Вінниці, Одесі, Кіровограді та Харкові та ін. Але ISW продовжує оцінювати, що ці ракетні удари не підірвуть волі України та не покращать позиції Росії на передовій.

"Імовірно, Кремль навмисно запустив ракети, які українська ППО не може перехопити, щоб досягти результатів у російському інформаційному просторі, незважаючи на скорочення запасів таких ракет. Ігнат зазначив, що Росія має до 50 ракет "Кінжал" і використала деякі ракети, які вона не може замінити", - зазначають аналітики.

На їхню думку, лідер країни-агресора РФ Володимир Путін, ймовірно, використав ці дефіцитні ракети в безрезультатних атаках, щоб заспокоїти російські провоєнні та ультранаціоналістичні спільноти, які переважною більшістю закликали його помститися за інцидент у Брянській області 2 березня.

"Російські блогери та пропагандисти часто критикували російську ракетну кампанію за те, що вона не змогла "заморозити" Україну. Ймовірно, Путін спробував компенсувати ці наративи ще одним ракетним ударом, подібним до тих, які Росія здійснила восени 2022 року, використовуючи сучасні ракети, щоб гарантувати нанесення шкоди Україні. Однак російські блогери не дуже підтримали ракетні удари, зазначивши, що Кремлю необхідно докорінно змінити свій підхід до націлювання, враховуючи, що Україна адаптувалася до встановленої схеми нападу на свою енергетичну інфраструктуру", - підкреслили в ISW.

Зазначимо, як повідомили в українській воєнній розвідці, армія РФ має дефіцит високоточного ракетного озброєння. Для атаки по Україні 9 березня росіяни місяць накопичували ракети.