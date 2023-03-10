В ISW объяснили, почему армия РФ стала запускать по Украине "Кинжалы"

9 марта армия страны-агрессора РФ нанесла самый большой за 2023 год ракетный удар по территории Украины, но эта атака, вероятно, служила лишь целям российской государственной пропаганды.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Там отмечают, что украинские военные официально сообщили, что российские захватчики обстреляли украинскую критическую инфраструктуру 81 разными ракетами, включая ракеты "Калибр", гиперзвуковые ракеты Х-47 "Кинжал", управляемые ракеты Х-59.

Российские войска также атаковали Украину из восьми беспилотников иранского производства Shahed-136, которые, по словам украинских чиновников, предположительно преследовали цель отвлечь украинские системы противовоздушной обороны перед ракетными ударами.

Спикер ВВС Украины Юрий Игнат отметил, что у украинских сил не было возможностей сбить некоторые российские ракеты, вероятно, имея в виду ракеты "Кинжал" и С-300.

Министерство обороны России цинично заявило, что российские войска нанесли "высокоточные ракетные удары с воздуха, моря и наземного базирования" по украинской военной инфраструктуре, военно-промышленным комплексам и энергетической инфраструктуре, поддерживающей украинских военных, в ответ за якобы вторжение в Брянскую область 2 марта.

Но кадры в социальных сетях говорят о том, что российские войска преимущественно атаковали энергетическую инфраструктуру по всей Украине. Глава украинского государственного оператора по передаче электроэнергии "Укрэнерго" Владимир Кудринский заявил, что российские ракетные удары снова были направлены по украинской энергетической инфраструктуре, но снова не достигли своей цели – разрушить украинское энергоснабжение.

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что российские удары поразили восемь энергообъектов, что привело к отключению электроэнергии в некоторых регионах страны.

Киевская городская военная администрация сообщила, что по предварительным данным, российские войска, возможно, использовали ракеты "Кинжал", чтобы нанести удар по инфраструктуре, а на кадрах в социальных сетях видно, как из одной из киевских ТЭС поднимается дым.

Российские военные блоггеры радостно комментировали кадры о последствиях ударов на энергообъектах в городах Киеве, Днепре, Виннице, Одессе, Кировограде и Харькове. Но ISW продолжает оценивать, что эти ракетные удары не подорвут свободу Украины и не улучшат позиции России на передовой.

"Вероятно, Кремль намеренно запустил ракеты, которые украинское ПВО не может перехватить, чтобы добиться результатов в российском информационном пространстве, несмотря на сокращение запасов таких ракет. Игнат отметил, что у России есть до 50 ракет "Кинжал" и она использовала некоторые ракеты, которые уже не может заменить", - отмечают аналитики.

По их мнению, лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин, по всей вероятности, использовал эти дефицитные ракеты в безрезультатных атаках, чтобы успокоить российские провоенные и ультранационалистические сообщества, которые подавляющим большинством призывали его отомстить за инцидент в Брянской области 2 марта.

"Российские блоггеры и пропагандисты часто критиковали российскую ракетную кампанию за то, что она не смогла "заморозить" Украину . Вероятно, Путин попытался компенсировать эти нарративы еще одним ракетным ударом, подобным тем, которые Россия совершила осенью 2022 года, используя современные ракеты, чтобы гарантировать нанесение ущерба Украине. Однако российские блоггеры не очень поддержали ракетные удары, отметив, что Кремлю необходимо коренным образом изменить свой подход к таргетингу, учитывая, что Украина адаптировалась к установленной схеме нападения на свою энергетическую инфраструктуру", - подчеркнули в ISW.

Отметим, как сообщили в украинской военной разведке, у армии РФ дефицит высокоточного ракетного вооружения. Для атаки по Украине 9 марта россияне месяц накапливали ракеты.