Місяць накопичували сили. У ГУР пояснили, чому окупанти зменшили інтенсивність ракетних атак

Росіяни мають дефіцит високоточного ракетного озброєння. Для атаки по Україні 9 березня вони місяць накопичували ракети.

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Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

"Були і більш масовані ракетні удари, і, зрештою, інтервали між ними були значно меншими. Тому рашисти продовжують ракетний терор, але вже з урахуванням того дефіциту ракетного високоточного озброєння, який вони сьогодні мають. Можемо говорити про те, що місяць вони накопичували сили, зокрема працювали виробництва. Фактично те, що вони могли виробити за місяць, сьогодні було витрачено на українські трансформатори", - зазначив він.

Юсов сумнівається, що найближчим часом росіяни знову зможуть влаштовувати такі ж часті та масовані ракетні атаки, як на початку ракетного терору.

За його словами, росіяни намагаються надолужувати нестачу ракет, але виробляти їх в належній кількості вони вже не можуть.

Нагадаємо, під час масованої ракетної атакки 9 березня країна-агресор РФ випустила по території України 81 ракету. 39 російських ракет знайшли свої цілі, також було чотири удари безпілотниками.