- Категория
- Политика
- Дата публикации
-
Месяц накапливали силы. В ГУР объяснили, почему оккупанты уменьшили интенсивность ракетных атак
Россияне имеют дефицит высокоточного ракетного вооружения. Для атаки по Украине 9 марта они месяц накапливали ракеты.
Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.
"Были и более массированные ракетные удары, и, в конце концов, интервалы между ними были значительно меньше. Поэтому рашисты продолжают ракетный террор, но уже с учетом того дефицита ракетного высокоточного вооружения, который они сегодня имеют. Можем говорить о том, что месяц они накапливали силы, в частности, работали производства. Фактически то, что они могли выработать за месяц, сегодня было потрачено на украинские трансформаторы", - отметил он.
Юсов сомневается, что в ближайшее время россияне снова смогут устраивать такие же частые и массированные ракетные атаки, как в начале ракетного террора.Подписывайтесь на наш YouTube канал
По его словам, россияне пытаются наверстывать нехватку ракет, но производить их в нужном количестве они уже не могут.
Напомним, во время массированной ракетной атаки 9 марта страна-агрессор РФ выпустила по территории Украины 81 ракету. 39 российских ракет нашли свои цели, также было четыре удара беспилотниками.