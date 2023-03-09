- Тип
- Война Война
- Категория
- Происшествия
- Дата публикации
-
Оккупанты выпустили по Украине 81 ракету: в ВСУ сообщили, сколько воздушных целей удалось уничтожить
Во время массированной ракетной атаки 9 марта страна-агрессор РФ выпустила по территории Украины 81 ракету. 39 российских ракет нашли свои цели, также было четыре удара беспилотниками.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Этой ночью противник нанес массированный ракетный удар по объектам критической инфраструктуры Украины", - подчеркнул Залужный.
По его словам, враг осуществил 81 пуск ракет разного базирования:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- 28 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-101/Х-555;
- 20 пусков крылатых ракет морского базирования "Калибр";
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования X-22;
- 6 пусков крылатых ракет воздушного базирования Х-47 "Кинжал";
- 8 пусков управляемых авиационных ракет: 2 – Х-31П; 6 – X-59;
- 13 пусков зенитных управляемых ракет С-300.
Кроме того, осуществлено 8 пусков ударных БПЛА "Shahed-136/131".
Силами и средствами Воздушных Сил 3С Украины во взаимодействии с подразделениями других Составных сил обороны Украины из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр" уничтожены 34 крылатые ракеты, а также 4 БпЛА "Shahed-136/131".
В результате организованного противодействия 8 управляемых авиационных ракет Х-31П и Х-59 не достигли своих целей.
Отметим, 9 марта российские войска нанесли очередной массированный удар по энергетической инфраструктуре Украины. По состоянию на 6.30 зафиксирован обстрел энергетических объектов в семи регионах.