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Росія завдала ракетних ударів по енергооб'єктах у семи областях України
Вночі 9 березня російські війська завдали чергового масованого удару по енергетичній інфраструктурі України. Станом на 6:30 зафіксовано обстріл енергетичних об'єктів у семи регіонах.
Про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.
Окупанти поцілили по енергооб'єктах у Київській, Миколаївській, Харківській, Запорізькій, Одеській, Дніпропетровській та Житомирській областях.
Він також вважає, що росіяни ставлять мир на межу ядерної катастрофи, враховуючи, що внаслідок обстрілів пошкоджено останню лінію, що забезпечує е/е ЗАЕС, а станція в даний час працює на дизельних генераторах.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"І це наступного дня після переговорів з ООН щодо демілітаризації ЗАЕС", – сказав міністр.
Нагадаємо, в ніч на 9 березня внаслідок обстрілів ЗАЕС жоден із шести блоків якої не працює вже кілька місяців, втратила можливість отримувати е/е з мережі і перейшла в черговий раз на дизель-генератори.
Крім того, через масовану ракетну атаку 9 березня в Києві, Київській, Черкаській, Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях застосовують аварійні відключення електроенергії. Хоча в Україні до цього енергетики вже тривалий час не застосовували відключення е/е, вдалося стабілізувати напругу в мережі.