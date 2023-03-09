Запорізька АЕС повністю знеструмлена: може статись аварія з радіаційними наслідками, - Енергоатом

Сьогодні, 9 березня 2023 року, о 3:53 ночі внаслідок рашистських ракетних обстрілів відключилась остання лінія зв’язку окупованої Запорізької АЕС з українською енергосистемою.

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Про це повідомляє пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Наразі станція знеструмлена і перейшла в режим блекауту вшосте за час окупації, 5-й та 6-й енергоблоки переводяться в холодний стан, увімкнулись 18 дизель-генераторів для живлення власних потреб ЗАЕС. Пального для їхньої роботи залишається на 10 діб", - йдеться у повідомленні.

В "Енергоатомі" наголошують, що розпочався зворотний відлік часу.

"В разі неможливості поновлення зовнішнього живлення станції протягом цього часу може статись аварія з радіаційними наслідками для всього світу", - підкреслили у відомстві.

Крім того, усі вітчизняні атомні електростанції, які перебувають на підконтрольній Україні території, розвантажили потужність через загрозу ракетних обстрілів.

Станом на 6.30 ранку усі енергоблоки сумарно видають в енергосистему 4700 МВт.

Через окупацію ЗАЕС та втручання представників Росатома в її роботу можливості української сторони щодо підтримання ЗАЕС у безпековому режимі значно обмежені.

"Наразі терміново необхідні дії усієї міжнародної спільноти задля виведення рашистських терористичних угрупувань з території Запорізької АЕС, передачі її під повний контроль компетентного легітимного оператора – українського Енергоатома, та відновлення умов збереження ядерної, радіаційної і фізичної безпеки ядерного об‘єкта", - закликають в "Енергоатомі".

Нагадаємо, що російські окупанти захопили Запорізьку АЕС на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. Через окупацію на станції відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.

За словами президента "Енергоатому" Петра Котіна, створення зони безпеки навколо ЗАЕС, її подальша демілітарізація та передача під контроль української компанії є пріоритетними завданнями для України та міжнародної спільноти.