Окупанти прораховують ймовірні сценарії відходу з ЗАЕС: готують обладнання, яке можна вкрасти

Загарбники прораховують ймовірні сценарії втечі з Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі та планують пограбувати Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП "НАЕК "Енергоатом".

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Особливу увагу загарбників, повідомляють енергодарці, привернув Центр підготовки ремонтного та керівного персоналу ДП "НАЕК "Енергоатом", створений на базі навчально-тренувального центру Запорізької АЕС", - зазначають у відомстві.

Там додають, що це унікальний об'єкт, де атомники з багатьох країн світу на повномасштабних моделях обладнання й устаткування отримують рідкісні практичні навички, необхідні для їх експлуатації та ремонту на атомних електростанціях.

Значні кошти у створення Центру свого часу інвестував не тільки "Енергоатом (500 млн грн), а й Європейський Союз (майже 13 млн євро)".

"Оглядаючи будівлю НТЦ, рашисти, які приїхали на ЗАЕС як "фахівці атомної галузі", складали списки обладнання, яке "треба демонтувати" (читайте – вкрасти) з атомної станції у разі відступу", - зазначають в "Енергоатомі".

Як раніше повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.