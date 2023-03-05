Глава Міненерго розповів, чи мають успіхи дипломатичні кроки щодо повернення ЗАЕС

Дипломатичні кроки щодо повернення Україні Запорізької атомної станції наразі не мають успіху, ситуація зайшла в глухий кут.

Інтегруйте досвід Київстар, Uklon, Датагруп-Volia, Епіцентр на ще 12+ великих компаній для розвитку вашого бізнесу! 15 березня на Business Wisdom Summit топові управлінці вперше з початку війни зберуться разом офлайн та розкажуть, як відновити, зміцнити та масштабувати бізнес. Забронювати участь

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, пише пресслужба Міненерго.

"Наразі ситуація зайшла у глухий кут. Наша позиція, яку ми озвучуємо на всіх міжнародних майданчиках, зводиться до того, що будь-які переговори стосовно ЗАЕС мають базуватись: по-перше – на демілітаризації станції, по-друге – виході із ЗАЕС працівників "Росатому". По-третє, український персонал має отримати можливість спокійно, без тиску оперувати ядерним об‘єктом. Але у відповідь на це ми отримали нікчемний указ путіна про те, що ЗАЕС - це "федеральна" власність, із реєстрацією відповідної компанії в Москві з назвою "Запорізька станція", - зазначив він.

За його словами, Україна отримує від місії МАГАТЕ, яка працює на ЗАЕС, тривожні сигнали. Росіяни вкрай непрофесійно поводяться на станції.

"Місія МАГАТЕ підтверджує, що росіяни експлуатують станцію в такому режимі, що стан обладнання та устаткування на ЗАЕС значно погіршується. Є відчуття, що одна з цілей загарбників: після деокупації залишити нам її в неробочому стані", - сказав міністр.

Як раніше повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.