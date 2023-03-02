МАГАТЕ провело ротацію своїх експертів на ЗАЕС, яка місяць блокувалася Росією

На окупованій Росією Запорізькій атомній електростанції 2 березня було проведено ротацію експертів Міжнародного агентства з атомної енергії, що давно відкладалася, йдеться в повідомленні останнього. Українська влада, нагадаємо, нещодавно обурювалася блокуванням окупаційними силами ротації цієї місії.

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Нова група співробітників МАГАТЕ прибула на найбільшу в Європі АЕС після перетину лінії фронту, що дозволило трьом експертам, які знаходилися на станції з початку січня, через місяць після запланованого терміну нарешті відправитися назад до штаб-квартири агентства у Відні.

Група, яка прибула в четвер, є шостою з моменту створення місії МАГАТЕ з підтримки та сприяння на ЗАЕС 1 вересня минулого року. Зазначається, що її прибуття "поклало край тупиковій ситуації, яка ускладнила зусилля агентства" з підтримки ядерної безпеки.

"Постійна присутність місії на ЗАЕС потрібна для зниження ризику ядерної аварії під час цієї і без того руйнівної війни. Наші сміливі фахівці, працюючи в тісному контакті з персоналом станції, дають технічні консультації та стежать за ситуацією у надзвичайно складних умовах", - зазначив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Він знову підтвердив рішучість допомогти захистити станцію, погодивши та впровадивши там зону ядерної безпеки та захисту, заявивши, що він продовжує консультації з цього питання як з Україною, так і з Росією. Гроссі також опублікував відео перетину лінії фронту у Запорізькій області співробітниками агентства.

The @iaeaorg expert team is crossing the front line & when necessary, even by foot. The ISAMZ rotation at Zaporizhzhya #NPP is now completed. I am incredibly proud of the professionalism of our staff. Very thankful to the @UN for their support. The IAEA will not stop. pic.twitter.com/uMfNA39JQb — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) March 2, 2023

Як повідомили також в агентстві, нестабільна ситуація з ядерною безпекою на ЗАЕС знову проявилася 1 березня, коли єдина резервна лінія електропередачі ЗАЕС, що залишилася, напругою 330 кВ була відключена втретє менш ніж за тиждень, "ймовірно, через обстріл на іншому березі Дніпра".

Крім того, повідомляється, що цього тижня групи експертів МАГАТЕ замінюються й на трьох інших ядерних об'єктах в Україні, де воно встановило постійну присутність у січні: на Рівненській, Південноукраїнській та Хмельницькій АЕС.

Джерело фото: ua.depositphotos.com