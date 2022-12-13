МАГАТЕ розмістить свої технічні місії на всіх АЕС України

Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.

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Про це написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Так, незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.

Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.

Шмігаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що на територію захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі рашисти завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".