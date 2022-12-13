Ренкінг HR-ініціатив Ренкінг HR-ініціатив
Проєкт "Штаб-квартира" Штаб-квартира
Бізнес працює Бізнес працює
Бізнес-фронт Бізнес-фронт
Війна в Україні: всі останні новини Війна в Україні: всі останні новини
Точка У Точка У
Ренкінг: Корпоративний корпус Ренкінг: Корпоративний корпус
Категорія
Енергетика
Дата публікації

МАГАТЕ розмістить свої технічні місії на всіх АЕС України

МАГАТЕ розмістить свої технічні місії на всіх АЕС України
Запорізька АЕС

Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику.
Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки.
Підтримати delo.ua

Про це написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. 

Так, незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС. 

Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.

Шмігаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, що знаходиться на тимчасово окупованій території.

Нагадаємо, що на територію захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі рашисти завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".