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МАГАТЕ розмістить свої технічні місії на всіх АЕС України
Рафаель Гроссі повідомив, що найближчим часом МАГАТЕ направить технічні постійні місії на всі атомні станції в Україні.
Про це написав у Telegram прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.
Так, незалежні експерти організації будуть працювати на Запорізькій, Рівненській, Хмельницькій, Південноукраїнській, а також на Чорнобильській АЕС.
Місії мають на меті убезпечити станції та фіксувати всі можливі спроби зовнішніх впливів, зокрема обстріли з боку російського агресора.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Шмігаль та Гроссі також обговорили кроки, необхідні для демілітаризації Запорізької АЕС, що знаходиться на тимчасово окупованій території.
Нагадаємо, що на територію захопленої Запорізької атомної електростанції в окупованому Енергодарі рашисти завезли кілька реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) "Град".