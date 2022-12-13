МАГАТЭ разместит свои технические миссии на всех АЭС Украины

Рафаэль Гросси сообщил, что в ближайшее время МАГАТЭ направит технические постоянные миссии на все атомные станции в Украине.

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Об этом написал в Telegram премьер-министр Украины Денис Шмигаль.

Так, независимые эксперты организации будут работать на Запорожской, Ровенской, Хмельницкой, Южноукраинской, а также на Чернобыльской АЭС.

Целью миссии является обеспечение станций и фиксирование всех возможных попыток внешних воздействий, в том числе обстрелов со стороны российского агрессора.

Шмигаль и Гросси также обсудили шаги, необходимые для демилитаризации Запорожской АЭС, находящейся на временно оккупированной территории.

Напомним, что на территорию захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре рашисты завезли несколько реактивных систем залпового огня (РСЗО) "Град".