Оккупанты усилили репрессии против работников Запорожской АЭС

На захваченной Запорожской атомной электростанции в оккупированном Энергодаре российские военные избили и увезли в неизвестном направлении двух работников.

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Об этом сообщает НАЭК "Энергоатом".

"Вчера, 8 декабря 2022 года, российские военные ворвались в помещение, в котором расположено Управление социальных программ ЗАЭС, и в присутствии других работников сильно избили начальника управления Алексея Трубенкова и его заместителя Юрия Андросова. После жестокого избиения захватчики вывели их из помещения и вывезли в неизвестном направлении", - отметили в "Энергоатоме".

Кроме того, рашисты задержали и "бросили на подвал" начальника смены ЗАЭС Константина Бейнера, непосредственно отвечающего за ядерную и радиационную безопасность.

"Такими действиями оккупанты пытаются добиться лояльности к себе от мужественного проукраинского персонала станции, увеличить количество переводов работников в фейковое АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым руководит Росатом, и отчитаться Путину о поддержке украинским персоналом фашистских действий России", - говорится в заявлении "Энергоатома".

В ведомстве отмечают, что персонал ЗАЭС сопротивляется, поэтому захватчики свирепствуют и превращаются в настоящих полицаев и тюремщиков, усиливая бандитские нападения на патриотических работников ЗАЭС, стремящихся продолжать работать в Украине.

"В очередной раз обращаемся к генеральному директору МАГАТЭ Рафаэлю Гросси и всему мировому сообществу с призывом приложить все усилия и провести все возможные мероприятия по освобождению работников ЗАЭС из плена российских террористов", - подчеркивают в "Энергоатаме".

Напомним, представители "Росатома" на Запорожской АЭС присваивают деньги, предназначенные на зарплаты украинскому персоналу.

Ранее президент "Энергоатома" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука, также исполнявшего обязанности главного инженера станции. Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о его коллаборационной и предательской деятельности в пользу кафиров.