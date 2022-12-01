Стал коллаборантом: уволен заместитель главного инженера Запорожской АЭС

Президент "Энергоатома" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции.

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Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", - говорится в сообщении.

Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.

В среду, 30 ноября, СМИ сообщали, что россияне назначили Черничука так называемым директором временно оккупированной ЗАЭС.

Напомним, российские оккупанты усиливают давление на работников Запорожской атомной станции, пытаясь принудить к подписанию контрактов с "Росатомом". Между тем, "Энергоатом" предупреждает, что работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.