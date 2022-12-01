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Стал коллаборантом: уволен заместитель главного инженера Запорожской АЭС
Президент "Энергоатома" Петр Котин подписал приказ об увольнении заместителя главного инженера Запорожской АЭС Юрия Черничука, который также исполнял обязанности главного инженера станции.
Об этом сообщила пресс-служба НАЭК "Энергоатом".
"Такое решение связано с наличием подтвержденной информации о коллаборационной и предательской деятельности Юрия Черничука в пользу оккупантов", - говорится в сообщении.
Другими приказами Петр Котин назначил Дмитрия Вербицкого исполняющим обязанности генерального директора ЗАЭС и Игоря Мурашова – главным инженером станции.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В среду, 30 ноября, СМИ сообщали, что россияне назначили Черничука так называемым директором временно оккупированной ЗАЭС.
Напомним, российские оккупанты усиливают давление на работников Запорожской атомной станции, пытаясь принудить к подписанию контрактов с "Росатомом". Между тем, "Энергоатом" предупреждает, что работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.