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Оккупанты усиливают давление на персонал ЗАЭС, чтобы заставить подписать контракты с "Росатомом"
Российские оккупанты усиливают давление на работников Запорожской атомной станции, пытаясь принудить к подписанию контрактов с "Росатомом".
Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".
"В настоящее время захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой, привлекая к агитации тяжеловиков по топ-менеджменту российской госкорпорации - первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя председателя "Росэнергоатома" Александра Шутикова" , - говорится в сообщении .
В частности, 26 октября Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Отмечается, что всех работников станции собрали и произнесли им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома".
"Эта попытка потерпела такую же неудачу, как и все предыдущие: к "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков - не будут работать", - добавили в пресс-службе.
Напомним, работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.