Оккупанты усиливают давление на персонал ЗАЭС, чтобы заставить подписать контракты с "Росатомом"

Российские оккупанты усиливают давление на работников Запорожской атомной станции, пытаясь принудить к подписанию контрактов с "Росатомом".

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба "Энергоатома".

"В настоящее время захватчики начали давить на персонал с удвоенной силой, привлекая к агитации тяжеловиков по топ-менеджменту российской госкорпорации - первого заместителя гендиректора по операционному управлению "Росатома" Андрея Петрова и первого заместителя председателя "Росэнергоатома" Александра Шутикова" , - говорится в сообщении .

В частности, 26 октября Шутиков лично, а Петров в формате видеообращения начали "обрабатывать" украинский коллектив оккупированной россиянами ЗАЭС.

Отмечается, что всех работников станции собрали и произнесли им обращение, основная идея которого заключалась в необходимости и целесообразности перехода в состав "Росатома".

"Эта попытка потерпела такую же неудачу, как и все предыдущие: к "пламенным речам" оккупантов атомщики ЗАЭС отнеслись скептически и в очередной раз продемонстрировали, что на захватчиков - не будут работать", - добавили в пресс-службе.

Напомним, работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.