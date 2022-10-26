Окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, щоб примусити підписати контракти з "Росатомом"

Російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької атомної станції, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом".

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Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".

"Наразі загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління "Росатома" Андрія Петрова та першого заступника голови "Росенергоатома" Олександра Шутікова", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, 26 жовтня Шутіков особисто, а Петров у форматі відеозвернення почали "обробляти" український колектив окупованої росіянами ЗАЕС.

Зазначається, що всіх працівників станції зібрали та виголосили їм звернення, основна ідея якого полягала в необхідності та доцільності переходу до складу "Росатома".

"Ця спроба потерпіла таку саму невдачу, як і всі попередні: до "пламєнних рєчєй" окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вчергове продемонстрували, що на загарбників – не працюватимуть", - додали в пресслужбі.

Нагадаємо, працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.