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Окупанти посилюють тиск на персонал ЗАЕС, щоб примусити підписати контракти з "Росатомом"
Російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької атомної станції, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом".
Про це повідомила пресслужба "Енергоатома".
"Наразі загарбники почали тиснути на персонал з подвоєною силою, залучивши до агітації важковиків із топменеджменту російської держкорпорації – першого заступника гендиректора з операційного управління "Росатома" Андрія Петрова та першого заступника голови "Росенергоатома" Олександра Шутікова", - йдеться в повідомленні.
Зокрема, 26 жовтня Шутіков особисто, а Петров у форматі відеозвернення почали "обробляти" український колектив окупованої росіянами ЗАЕС.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Зазначається, що всіх працівників станції зібрали та виголосили їм звернення, основна ідея якого полягала в необхідності та доцільності переходу до складу "Росатома".
"Ця спроба потерпіла таку саму невдачу, як і всі попередні: до "пламєнних рєчєй" окупантів атомники ЗАЕС поставилися скептично і вчергове продемонстрували, що на загарбників – не працюватимуть", - додали в пресслужбі.
Нагадаємо, працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.