Став колаборантом: звільнено заступника головного інженера Запорізької АЕС

Президент "Енергоатому" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов’язки головного інженера станції.

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Про це повідомила пресслужба НАЕК "Енергоатом".

"Таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про колабораційну та зрадницьку діяльність Юрія Чернічука на користь окупантів",- йдеться у повідомленні.

Іншими наказами Петро Котін призначив Дмитра Вербицького виконувачем обов‘язків генерального директора ЗАЕС та Ігоря Мурашова – головним інженером станції.

В середу, 30 листопада, ЗМІ повідомляли, що росіяни призначили Чернічука так званим директором тимчасово окупованої ЗАЕС.

Нагадаємо, російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької атомної станції, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом". Тим часом "Енергоатом" попереджає, що працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.