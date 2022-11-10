"Енергоатом" припиняє договори з працівниками ЗАЕС, які підписали контракти з "Росатомом", але не звільняє їх

НАЕК "Енергоатом" припиняє трудові договори з працівниками Запорізької АЕС, які підписали контракти з фейковим АТ "Експлуатаційна організація "Запорізька АЕС", яким керує "Росатом".

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Про це повідомив президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін, пише агентство "Інтерфакс-Україна".

"На сьогодні обмежена кількість людей підписала ці контракти. З цими людьми, про яких нам відомо, ми зупиняємо, не звільняємо їх, але зупиняємо укладені договори на роботу в нашій компанії "Енергоатом", - цитує Котіна агентство.

За його словами, персонал ЗАЕС у більшості є проукраїнським.

"Тому ми сподіваємося, що персонал цього не робитиме. Ми підтримуємо той персонал, який залишається стійким і відданим Україні та українській Запорізькій АЕС", - додав Котін.

Нагадаємо, російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької атомної станції, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом". Тим часом "Енергоатом" попереджає, що працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.