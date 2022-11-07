Енергоатом збільшить до 50% надбавку до окладу атомникам ЗАЕС, котрі зберігають вірність Україні

Національна атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом” збільшить надбавку до окладу персоналу Запорізької атомної електростанції, що попри окупацію зберігає вірність Україні. Про це повідомляє прес-служба “Енергоатома”.

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Згідно з повідомленням, всім працівникам ЗАЕС, які зберігають вірність країні, 10 квітня 2022 року були встановлені щомісячні надбавки в розмірі 20% від посадових окладів.

Наразі сума нарахованих надбавок становить уже близько 500 млн грн і зберігається на спеціальному рахунку. Виплата повних нарахованих сум буде здійснена чинному персоналу ЗАЕС одноразово у день звільнення станції від окупантів.

"А з 1 січня 2023 року працівникам тимчасово окупованої ЗАЕС, котрі відмовилися підписувати контракти з фейковим АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, розмір цієї надбавки збільшать до 50%. Спільне рішення про це сьогодні, 7 листопада 2022 року, було підписане президентом ДП "НАЕК "Енергоатом" Петром Котіним та головою первинної профспілкової організації Енергоатома Олексієм Личом", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти посилюють тиск на працівників Запорізької атомної станції, намагаючись примусити до підписання контрактів із "Росатомом". Тим часом "Енергоатом" попереджає, що працівників Запорізької АЕС в окупованому Енергодарі, які підпишуть контракт із "Росатомом", можуть мобілізувати до лав армії країни-агресора РФ.