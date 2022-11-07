Энергоатом увеличит до 50% прибавку к окладу атомщикам ЗАЭС, сохраняющим верность Украине

Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом" увеличит надбавку к окладу персонала Запорожской атомной электростанции, что, несмотря на оккупацию, сохраняет верность Украине. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

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Согласно сообщению, всем работникам ЗАЭС, сохраняющим верность стране, 10 апреля 2022 года были установлены ежемесячные надбавки в размере 20% должностных окладов.

Сумма начисленных надбавок составляет уже около 500 млн грн и хранится на специальном счете. Выплата полных начисленных сумм будет произведена действующему персоналу ЗАЭС единовременно в день освобождения станции от оккупантов.

"А с 1 января 2023 года работникам временно оккупированной ЗАЭС, отказавшимся подписывать контракты с фейковым АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", которым управляет Росатом, размер этой надбавки увеличат до 50%. Совместное решение об этом сегодня, 7 ноября 2022 года, подписано президентом ГП "НАЭК "Энергоатом" Петром Котиным и главой первичной профсоюзной организации Энергоатома Алексеем Лычем", - сказано в сообщении.

Напомним, российские кафиры усиливают давление на работников Запорожской атомной станции, пытаясь принудить к подписанию контрактов с "Росатомом". Между тем, "Энергоатом" предупреждает, что работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.