"Энергоатом" приостанавливает договоры с сотрудниками ЗАЭС, которые подписали контракты с "Росатомом", но не увольняет их

НАЭК "Энергоатом" приостанавливает трудовые договоры с работниками Запорожской АЭС, которые подписали контракты с фейковым АО "Эксплуатационная организация "Запорожская АЭС" под управлением "Росатома".

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Об этом сообщил президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"На сегодняшний день ограниченное количество людей подписало эти контракты. С этими людьми, о которых нам известно, мы приостанавливаем, не увольняем их, но приостанавливаем заключенные договоры на работу в нашей компании "Энергоатом", - цитирует Котина агентство.

По его словам, персонал ЗАЭС в большинстве проукраинский.

"Поэтому мы надеемся, что персонал не будет этого делать. Мы поддерживаем тот персонал, который остается стойким и верным Украине и украинской Запорожской АЭС", - добавил Котин.

Напомним, российские оккупанты усиливают давление на работников Запорожской атомной станции, пытаясь принудить к подписанию контрактов с "Росатомом". Между тем, "Энергоатом" предупреждает, что работников Запорожской АЭС в оккупированном Энергодаре, которые подпишут контракт с "Росатомом", могут мобилизовать в ряды армии страны-агрессора РФ.