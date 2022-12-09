Окупанти посилили репресії проти працівників Запорізької АЕС

На захопленій Запорізькій атомній електростанції в окупованому Енергодарі російські військові побили та вивезли в невідомому напрямку двох працівників.

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Про це повідомляє НАЕК "Енергоатом".

"Вчора, 8 грудня 2022 року, російські військові вдерлися до приміщення, в якому розташоване Управління соціальних програм ЗАЕС, та у присутності інших працівників сильно побили начальника управління Олексія Трубенкова та його заступника Юрія Андросова. Після жорстокого побиття загарбники вивели їх з приміщення та вивезли в невідомому напрямку", - зазначили в "Енергоатомі".

Крім того, рашисти затримали та "кинули на підвал" начальника зміни ЗАЕС Костянтина Бейнера, котрий є ліцензованою особою й безпосередньо відповідає за ядерну і радіаційну безпеку.

"Такими діями окупанти намагаються домогтися лояльності до себе від мужнього проукраїнського персоналу станції, збільшити кількість переведень працівників у фейкове АО "Эксплуатирующая организация Запорожской АЭС", яким керує Росатом, та відзвітувати Путіну про підтримку українським персоналом фашистських терористичних дій Росії", - підкреслюють в "Енергоатомі".

У відомстві зауважують, що персонал ЗАЕС чинить опір, тож загарбники лютують і перетворюються на справжніх поліцаїв та тюремників, посилюючи бандитські напади на патріотичних працівників ЗАЕС, які прагнуть продовжувати працювати в Україні.

"Вчергове звертаємося до генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі й усієї світової спільноти із закликом докласти всіх зусиль та провести всі можливі заходи для звільнення працівників ЗАЕС із полону російських терористів", - наголошують в "Енергоатамі".

Нагадаємо, представники "Росатому" на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу.

Раніше президент "Енергоатому" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов’язки головного інженера станції. Таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про його колабораційну та зрадницьку діяльність на користь окупантів.