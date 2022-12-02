Представники "Росатому" на ЗАЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу - ГУР

Представники "Росатому" на Запорізькій АЕС привласнюють гроші, призначені на зарплати українському персоналу, фінансова документація підробляється.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

"Представники корпорації "Росатом" "відмивають" гроші, які виділяються на здійснення управління Запорізькою атомною електростанцією. Для цього вони оформлюють фіктивні фінансові документи (корпоративні картки) на ім’я персоналу ЗАЕС, які мають громадянство України. Реальні фінансова звітність не оформлюється і не подається. Тобто, гроші які призначались для оплати роботи персоналу станції привласнюються окупаційною адміністрацією та співробітниками "Росатому", - йдеться у повідомленні.

Заданими розвідки, з 1 грудня до добових донесень за результатами роботи та ситуації на ЗАЕС, черговою оперативною зміною буде включатися інформація щодо обстрілів території станції та наявних ушкоджень.

Зазначається, що значна частина окупантів, яка перебувала на ЗАЕС з моменту захоплення, залишила територію станції. Наразі там залишається близько 500 окупантів, 200 з яких це так звані "кадирівці" з батальйону "ахмат". Їхнє головне завдання – залякування персоналу та схиляння до співпраці з окупантами.

Крім того, у розвідці повідомили, що у промисловій зоні станції виявлено близько 300 мін, які залишили по собі підрозділи окупантів, коли залишали станцію. Про це було повідомлено так звану поліцію Енергодару. Співробітники ФСБ, які прибули на місце подій, розповсюдили інформацію, що це начебто "тайники диверсійних підрозділів ЗСУ".

Нагадаємо, президент "Енергоатому" Петро Котін підписав наказ про звільнення заступника головного інженера Запорізької АЕС Юрія Чернічука, який також виконував обов’язки головного інженера станції. Таке рішення пов‘язане із наявністю підтвердженої інформації про його колабораційну та зрадницьку діяльність на користь окупантів.