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Ротація експертів МАГАТЕ на Запорізькій АЕС затримується майже на місяць
Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі занепокоєний, що група експертів, які працюють на Запорізькій АЕС, не можуть пройти ротацію понад три тижні.
Про це повідомляє пресслужба МАГАТЕ.
Гроссі сподівається, що нова група зможе прибути на ЗАЕС уже цього тижня. Він закликав усі залучені сторони до конструктивних зусиль, щоб це сталося.
Гендиректор МАГАТЕ вчергове наголосив на важливості ядерної безпеки у воюючій країні. Він нагадав, що через постійні обстріли ЗАЕС отримує електроенергію лише від єдиної з чотирьох ліній електропередачі, що діяли до початку війни.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Поділився Гроссі й обнадійливою новиною - останніми тижнями стабілізувався рівень води в Каховському водосховищі. Це важливо, щоб забезпечувати необхідну кількість охолоджуючої води для ЗАЕС.
Насамкінець гендиректор доповів, що п'ять груп МАГАТЕ продовжують контролювати ситуацію з ядерною та фізичною безпекою на усіх п'яти майданчиках Запорізької АЕС.
Нагадаємо, раніше у МЗС України заявляли, що російські військові навмисно блокують ротації експертів МАГАТЕ на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. У відомстві наголосили: якщо РФ не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи.