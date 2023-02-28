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Україна пропонує свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ
Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ на 2023 - 2025 роки. Міністр енергетики Герман Галущенко закликав європейських колег підтримати українську заявку.
Про це повідомила пресслужба Міністерства енергетики України.
Галущенко взяв участь у неформальній зустрічі міністрів енергетики та транспорту ЄС, що відбулася у Стокгольмі. Він подякував представникам ЄС за 10-й пакет санкцій проти Росії.
"Рік тому ніхто б не повірив у санкції проти російського вугілля, нафти чи газу. Тепер обмежувальні заходи стали реальністю. Настав час іти далі і запроваджувати санкції проти "Росатом", який прикриває ядерний тероризм російського режиму і спонсорує російську армію”, - зазначив він.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Міністр також повідомив, що Україна висуває свою кандидатуру до Ради керуючих МАГАТЕ і закликав учасників засідання долучитися до обговорення цього питання і підтримати українську заявку.
Нагадаємо, постійні моніторингові місії Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) розпочали роботу на всіх українських атомних електростанціях.
Зазначимо, що останнім часом Російська Федерація посилила атаки саме на об’єкти енергетики в Україні. Це створює загрозу також для АЕС. Наприкінці листопада 2022 року ракетний обстріл РФ призвів до тимчасового знеструмлення всіх атомних станцій, більшості теплових та гідроелектростанцій.