РФ блокує ротацію співробітників МАГАТЕ на Запорізькій АЕС

Російські військові навмисне блокують ротації експертів Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції (ЗАЕС), що є грубим порушенням міжнародних норм права.

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Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ України.

У відомстві наголошують, що російські окупаційні війська також продовжують активну мілітаризацію Запорізької АЕС та прилеглої території, розміщуючи там військову техніку та військовослужбовців.

"РФ грубо порушує норми міжнародного права, підриває норми ядерної та радіаційної безпеки, а також демонструє повне ігнорування резолюцій Ради керуючих МАГАТЕ, які вимагають від Росії негайно вивести військову техніку і російський персонал із ЗАЕС", - йдеться у заяві вітчизняних дипломатів.

У МЗС підкреслили, що якщо Росію не зупинити, її злочинні дії на українському ядерному об'єкті можуть призвести до катастрофи, масштаби якої були досі незнані для Європи.

"Москва має негайно розблокувати ротацію експертів МАГАТЕ та забезпечити їхнє невідкладне безпечне переміщення тимчасово окупованими територіями України до Запорізької АЕС", - зауважують в МЗС.

Там додають, що триваючі злочини РФ проти цивільних ядерних об’єктів в Україні, включаючи окупацію ЗАЕС, перешкоджання роботі МАГАТЕ та створення загроз життю міжнародних експертів, вимагають невідкладної міжнародної реакції.

"Закликаємо міжнародну спільноту вжити негайних кроків задля розширення санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії. Окремо наголошуємо на нагальності повного припинення співробітництва з РФ в сфері ядерних технологій, а також обмеження прав і привілеїв Росії в МАГАТЕ", - наголосили в МЗС.

Дипломати зазначили, що єдиним можливим шляхом відновлення ядерної безпеки та захищеності в Європі є негайне виведення військового і цивільного персоналу РФ із ЗАЕС, її демілітаризація та відновлення контролю України. Тому у МЗС розраховують на активні дієві зусилля генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Гроссі задля протидії злочинам РФ.

Як раніше повідомляли в НАЕК "Енергоатом", Україні знадобиться щонайменше два місяці після звільнення Запорізької АЕС та її міста-супутника Енергодару від російських окупантів, щоб відновити роботу станції.

Нагадаємо, що ЗАЕС російські війська захопили на початку березня 2022 року, перетворивши її на військову та ремонтну базу. На станції через окупацію відбулася значна деградація ядерної та радіаційної безпеки.