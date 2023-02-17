Єврокомісія відмовилася від санкцій проти "Росатому": у чому причина

Європейська комісія відмовилася від планів включити атомну галузь Росії та її представників до наступного пакету санкцій. Проти виступила, зокрема, Угорщина.

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Про це повідомляє видання Politico з посиланням на трьох дипломатів.

Спершу виконавчий орган Євросоюзу повідомив країнам ЄС, що спробує розробити санкції, спрямовані на цивільний ядерний сектор Росії. Напередодні саміту ЄС президент України Володимир Зеленський закликав запровадити санкції принаймні проти російської ядерної енергетичної компанії "Росатом".

За інформацією джерел видання, цей план провалився.

Нові санкції ЄС розділені на кілька частин: нові правила, спрямовані на конкретні сектори, такі як авіація або військова промисловість, і списки, які накладають візові обмеження і заморожування активів фізичних і юридичних осіб, але жодна з них не включає ядерний сектор.

Зазначається, що Угорщина вже давно виступає проти включення атомної галузі в пакет санкцій, посилаючись на свою залежність від неї. Щоб подолати спротив Угорщини, в ЄС розглядали можливість введення санкцій проти окремих співробітників "Росатому" та пов'язаних з ним компаній. Але врешті-решт навіть цього не зроблять.

"Угорщина не пропускає це, бо їхня атомна станція належить "Росатому", і вони кажуть, що вона виробляє 50% електроенергії в країні. Але санкції проти окремих осіб (не рахуючи гендиректора) не вплинуть на енергетичну безпеку", – сказав один з дипломатів.

Проте Франція теж виявляє обачність, вказуючи, що "багато атомних електростанцій використовують російське паливо".

Зазначимо, Євросоюз не запроваджував санкцій проти "Росатома" з моменту вторгнення Росії в Україну. Україна закликала блок включити російську державну атомну енергетичну компанію до санкційного списку, адже компанія є спонсором війни, як і інші ДП Росії.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 12 лютого підписав указ про введення в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони України про запровадження персональних санкцій проти 200 фізичних осіб, пов'язаних з РФ.

З відомих прізвищ у списку – радник президента РФ у міжнародних справах Юрій Ушаков та радник голови "Росатому" Ренат Карчаа. Також під санкції також потрапив український колаборант Андрій Чернічук, якого російська компанія "Росатом" назначила генеральним директором тимчасово окупованої Запорізької АЕС.