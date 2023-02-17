Еврокомиссия отказалась от санкций против "Росатома": в чем причина

Европейская комиссия отказалась от планов включить атомную отрасль России и ее представителей в следующий пакет санкций. Против выступила, в частности, Венгрия.

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Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на троих дипломатов.

Сначала исполнительный орган Евросоюза уведомил страны ЕС, что попытается разработать санкции, направленные на гражданский ядерный сектор России. В преддверии саммита ЕС президент Украины Владимир Зеленский призвал ввести санкции по крайней мере против российской ядерной энергетической компании "Росатом".

По информации источников издания, этот план провалился.

Новые санкции ЕС разделены на несколько частей: новые правила, направленные на конкретные сектора, такие как авиация или военная промышленность, и списки, налагающие визовые ограничения и замораживание активов физических и юридических лиц, но ни одна из них не включает ядерный сектор.

Отмечается, что Венгрия уже давно выступает против включения атомной отрасли в пакет санкций, ссылаясь на свою зависимость от нее. Чтобы преодолеть сопротивление Венгрии, в ЕС рассматривали возможность введения санкций против отдельных сотрудников "Росатома" и связанных с ним компаний. Но, в конце концов, даже этого не сделают.

"Венгрия не пропускает это, потому что их атомная станция принадлежит Росатому, и они говорят, что она производит 50% электроэнергии в стране. Но санкции против отдельных лиц (не считая гендиректора) не повлияют на энергетическую безопасность", – сказал один из дипломатов .

Однако Франция тоже проявляет осмотрительность, указывая, что "многие атомные электростанции используют российское топливо".

Отметим, Евросоюз не вводил санкций против "Росатома" с момента вторжения России в Украину. Киев призвал блок включить российскую государственную атомную энергетическую компанию в санкционный список, ведь компания является спонсором войны, как и другие ГП России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 12 февраля подписал указ о вступлении в силу решения Совета нацбезопасности и обороны Украины о введении персональных санкций против 200 физических лиц, связанных с РФ.

Так, санкции введены против советника президента РФ по международным делам Юрия Ушакова и советника главы "Росатома" Рената Карчаа. Также под санкции попал украинский коллаборант Андрей Черничук, которого российская компания "Росатом" назначила генеральным директором временно оккупированной Запорожской АЭС.