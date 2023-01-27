Венгрия будет ветировать санкции ЕС против атомной энергетики России

Будапешт будет ветировать какие-либо санкции Европейского Союза против России, касающиеся атомной энергетики. Об этом в пятницу, 27 января, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, передает Reuters.

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"Мы не позволим реализовывать план включения атомной энергетики в санкции. Об этом не может быть и речи", - сказал глава венгерского правительства.

Вероятно, дело в том, что венгерская атомная электростанция "Пакш" имеет четыре небольших российских реактора ВВЭР 440 общей мощностью около 2000 мегаватт, которые начали работать между 1982 и 1987 годами. Пакш производит примерно половину своей электроэнергии, а атомное топливо станция получает из России.

Согласно соглашению, подписанному в 2014 году с Россией, Венгрия планирует расширить станцию двумя реакторами ВВЭР российского производства мощностью 1,2 ГВт каждый.

В то же время Евросоюз не вводил санкций против "Росатома" с момента вторжения России в Украину. Киев призвал блок включить российскую государственную атомную энергетическую компанию в санкционный список, ведь компания является спонсором войны, как и другие ГП России.

Из-за лоббирования интересов РФ в Евросоюзе Венгрия рискует потерять финансирование от Брюсселя. В частности, Евросоюз заблокировал 22 миллиарда евро для Венгрии. ЕС также задерживал Венгрии 5,8 миллиарда евро грантов из фонда восстановления ЕС, из-за вопроса о независимости судов.