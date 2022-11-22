Орбан надел шарф с картой Венгрии, в состав которой "включили" часть Украины

Венгерский премьер-министр Виктор Обран появился на товарищеском футбольном матче между сборными Венгрии и Греции в фанатском шарфе с изображением "Великой Венгрии", в состав которой "включили" части территорий Украины и Румынии.

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Об этом пишет "Европейская правда".

Орбан фотографировался с футболистом Балажем Джуджаком в шарфе с картой Венгрии с частями стран ЕС Австрии, Словакии, Румынии и Хорватии.

Кроме того, карта "Великой Венгрии" включает в себя регионы сегодняшних Сербии и Украины. Эти территории принадлежали Королевству Венгрия до Первой мировой войны.

Румынский депутат Европарламента Алин Митута написал в Twitter, что из-за таких вещей лидеры Евросоюза должны наказать и изолировать Орбана.

"Это еще один безответственный шаг Виктора Орбана, который появился с шарфом с картой Великой Венгрии. Это ревизионистский жест, который ставит Орбана рядом с Путиным, также мечтающим изменить границы. Лидеры ЕС должны наложить на него санкции и изолировать в Европейском совете", – заявил Митула.

В Бухаресте оперативно назвали такое поведение Орбана неприемлемым. Румынский МИД передал венгерскому послу "жесткое неодобрение" поступка венгерского премьер-министра".

"Подобный жест находится в очевидном контрасте с атмосферой открытости и возобновлением двустороннего диалога по поводу недавних консультаций, которые румынский министр иностранных дел провел в Будапеште как с венгерским коллегой, так и с венгерским премьером", - отмечают в ведомстве.

Что касается украинской стороны, то официальный Киев пригласит посла Венгрии, к сведению которого будет доказана неприемлемость поступка Виктора Орбана.

Как сообщил в Фейсбуке спикер МИД Олег Николенко, пропаганда в Венгрии идей ревизионизма не способствует развитию украино-венгерских отношений.

Орбан не в первый раз вызывает возмущение упоминанием о "Великой Венгрии". В 2020 году он опубликовал фотографию глобуса, на которой изображены границы Королевства Венгрия до окончания Первой мировой войны. Этот случай вызвал раздражение, особенно в Хорватии и Румынии.

По Трианонскому договору 1920 года Королевство Венгрия потеряло значительную часть своей бывшей территории. В Венгрии это до сих пор считается большим историческим позором.

С начала пребывания Орбана в должности премьер-министра между Венгрией и соседними странами продолжаются споры по поводу прав этнических венгров, проживающих на бывших территориях королевства. Поэтому представителям нацменьшинств щедро раздавали венгерские паспорта.

Напомним, недавно депутат венгерского парламента Ласло Тороцкий, поздравляя Польшу с Днем независимости, пожелал, чтобы они вскоре снова встретились на общей польско-венгерской границе.

Свое поздравление венгерский депутат проиллюстрировал фотографией, сделанной после захвата Венгрией Закарпатья в 1939 году, где поляк и венгр пожимают руку у пограничного столба.