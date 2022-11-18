Еврокомиссия готова разморозить до 15 млрд евро для Венгрии

Европейская комиссия планирует разморозить 14,7 миллиарда евро для Венгрии, которые были заблокированы из-за проблем с демократией в стране.

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Об этом сообщает Reuters с ссылкой на собственные источники.

Отмечается, что в Еврокомиссии заявили, что деньги для Будапешта были заморожены из-за значительных нарушений принципов демократии в стране, но премьер Виктор Орбан согласился пойти на уступки, поэтому финансирование может быть разблокировано.

Как пишет издание, на кону стоит до 14,7 миллиарда евро (15,3 миллиарда долларов), или почти 10% расчетного ВВП Венгрии в 2022 году, поэтому любое дальнейшее решение зависит от того, продолжит ли Орбан улучшать независимость судебной системы и антикоррупционные гарантии.

В Европейской комиссии добились того, что они считают серьезными уступками от Орбана, когда больная экономика Венгрии заставила Будапешт искать примирения с ЕС.

Вместе с тем, источники издания сообщают, что финансирование будет возобновлено на некоторых серьезных условиях. Еврокомиссия требует от венгерских властей соблюдать стандарты демократии. Если эти условия не выполняются, деньги будут снова заблокированы.

Исполнительный орган ЕС снова рассмотрит вопрос о размораживании средств для Будапешта 29 ноября.

Отметим, Еврокомиссия заблокировала 7,2 миллиарда евро, предназначенных для Венгрии из фонда помощи в преодолении последствий пандемии COVID-19, ссылаясь на ущерб независимости судебной системы в бывшей коммунистической стране.

А в сентябре исполнительный орган Евросоюза также рекомендовал приостановить выделение еще 7,5 миллиарда евро из фонда ЕС на развитие, предусмотренное для Венгрии на ближайшие годы, из-за проблем с коррупцией.

После этого правительство Виктора Орбана пообещало провести 17 реформ для улучшения системы борьбы с коррупцией.

Напомним, Венгрия остается едва ли не единственным сторонником России в ЕС и поэтому рискует выйти из него, если будет продолжать действовать вразрез с интересами других членов блока и поддерживать страну-агрессора и постоянно блокировать решения по антироссийским санкциям.

А 17 ноября Будапешт заявил, что начинает процесс "нормализации ситуации с экономическим сотрудничеством" с Ираном.