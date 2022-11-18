Єврокомісія готова розморозити до 15 млрд євро для Угорщини

Європейська комісія планує розморозити 14,7 мільярда євро для Угорщини, які були заблоковані через проблеми з демократією у країні.

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Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Зазначається, що в Єврокомісії заявили, що гроші для Будапешта були заморожені через значні порушення принципів демократії у країні, але прем'єр Віктор Орбан погодився піти на поступки, тому фінансування може бути розблокованим.

Як пише видання, на кону стоїть до 14,7 мільярда євро (15,3 мільярда доларів), або майже 10% розрахункового ВВП Угорщини в 2022 році, тому будь-яке подальше рішення залежить від того, чи продовжить Орбан покращувати незалежність судової системи та антикорупційні гарантії.

В Європейській комісії домоглися того, що вони вважають серйозними поступками від Орбана тепер, коли хвора економіка Угорщини змусила Будапешт шукати примирення з ЄС.

Разом з тим джерела видання повідомляють, що фінансування буде відновлене на деяких серйозних умовах. Єврокомісія вимагає від угорської влади дотримуватись стандартів демократії. Якщо ці умови не будуть виконуватись, гроші будуть знову заблоковані.

Виконавчий орган ЄС знову розгляне питання про розморожування коштів для Будапешта 29 листопада.

Зазначимо, Єврокомісія заблокувала 7,2 мільярда євро, призначених для Угорщини із фонду допомоги в подоланні наслідків пандемії COVID-19, посилаючись на шкоду незалежності судової системи в колишній комуністичній країні.

А у вересні виконавчий орган Євросоюзу також рекомендував призупинити виділення ще 7,5 мільярда євро із фонду ЄС на розвиток, передбачених для Угорщини на найближчі роки, через проблеми з корупцією.

Після цього уряд Віктора Орбана пообіцяв провести 17 реформ для покращення системи боротьби з корупцією.

Нагадаємо, Угорщина залишається чи не єдиним прихильником Росії в ЄС і тому ризикує вийти з нього, якщо продовжуватиме діяти врозріз з інтересами інших членів блоку та підтримувати країну-агресора і постійно блокувати рішення щодо антиросійських санкцій.

А 17 листопада Будапешт заявив, що розпочинає процес "нормалізації ситуації з економічною співпрацею" з Іраном.